Rams Başakşehir, Rapid Wien’e 2-1 yenildi

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Rams Başakşehir, sahasında karşılaştığı Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. 43'te Louis Schaub'ın ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 45+2'de Serdar Gürler'in ortasına iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1 İlk yarı bu skorla bitti. 46'da konuk takım yeniden öne geçti. Ceza sahası içinde Burgstaller'in dokunduğu topu tamamlayan Schaub yeniden sahneye çıkarak tabelayı değiştirdi: 1-2. 75'te Rapid Wien'in 3. golü VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+8. dakikada Piatek'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. Temsilcimiz turnuvaya mağlubiyetle başladı.

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