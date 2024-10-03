Metin Öztürk’ten Acun Ilıcalı’ya cevap: TFF Survivorcı’yı dinlemez

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına sert bir şekilde yanıt veren Öztürk, "PFDK sevki ile bu açıklamaların zamanı tesadüftür. Kalkıp da bir Survivorcının lafıyla TFF'nin hareket edeceğini sanmıyorum. Biz ciddi bir kulübüz" ifadelerini kullandı. Öztürk, "Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki kendi yönetimindeki yarışmacılarla Türkiye Süper Ligi'nin kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynasın" diye konuştu.



HAYRETLE İZLİYORUZ

Metin Öztürk, "İki kardeş kulüp, pardon iki sponsor kardeş kulübü hayretle izliyoruz. Demek ki sahada kazanamayınca masabaşında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yeni federasyona biz gerçekten çok güveniyoruz. Ümit ediyorum ki bu saçmalıklara aldanmazlar" sözleriyle Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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