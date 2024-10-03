Kartal maça hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

AVRUPA'DA 246. MAÇ

Bugün Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş Avrupa'da 246. maçına çıkacak. Siyah-Beyazlılar 245 maçta 92 galibiyet, 49 beraberlik, 104 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 328 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 373 gol gördü.