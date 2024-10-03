Giovanni van Bronckhorst: Galibiyet için savaşacağız

Beşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst, Frankfurt maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Gio, "Avrupa Ligi'nde 2. maçımızı oynuyoruz. Evimizdeyiz. Geçen hafta kayıpla başladık. Reaksiyon vermemiz gereken bir maç. Rakibimiz sezona iyi başladı. Koşan bir takım. Turnuvadaki en güçlü takımlardan birine karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak ama 3 puan için savaşacağız" ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki teknik adam fikstür ile ilgili de "8 maç zorken Avrupa dönüşü 7 deplasman. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir sezonda 7 deplasman gelmesi çok düşük bir ihtimal" yorumunda bulundu.



SEBEBİNİ BİLİYOR

Semih Kılıçsoy'un aldığı dakikalarla ilgili konuşan Van Bronckhorst, "Semih Türkiye'nin sahip olduğu en iyi yeteneklerden biri. Kendisiyle ilgili çok fazla enerji harcıyorum ve onunla sürekli konuşuyorum. Sebebini kendisi biliyor ve bu benim için çok önemli" açıklamasını yaptı.

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