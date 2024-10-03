SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Giovanni van Bronckhorst: Galibiyet için savaşacağız

Giovanni van Bronckhorst, “Kazanmamız gerekiyor çünkü kayıpla başladık. Zor bir maç olacak. 3 puan için savaşacağız” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024
Giovanni van Bronckhorst: Galibiyet için savaşacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst, Frankfurt maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Gio, "Avrupa Ligi'nde 2. maçımızı oynuyoruz. Evimizdeyiz. Geçen hafta kayıpla başladık. Reaksiyon vermemiz gereken bir maç. Rakibimiz sezona iyi başladı. Koşan bir takım. Turnuvadaki en güçlü takımlardan birine karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak ama 3 puan için savaşacağız" ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki teknik adam fikstür ile ilgili de "8 maç zorken Avrupa dönüşü 7 deplasman. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir sezonda 7 deplasman gelmesi çok düşük bir ihtimal" yorumunda bulundu.

SEBEBİNİ BİLİYOR
Semih Kılıçsoy'un aldığı dakikalarla ilgili konuşan Van Bronckhorst, "Semih Türkiye'nin sahip olduğu en iyi yeteneklerden biri. Kendisiyle ilgili çok fazla enerji harcıyorum ve onunla sürekli konuşuyorum. Sebebini kendisi biliyor ve bu benim için çok önemli" açıklamasını yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MGK öncesi Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya geliyor
Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Beyrut’a bir saldırı daha
’Vadedilmiş topraklar’ hezeyanıyla hareket eden İsrail’e çok net mesaj: TSK her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı! Gözler Adli Tıp Kurumu’nda | Cem Garipoğlu’nun dikkat çeken 3 takıntısı!
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Başkan Erdoğan ’Gözünü Türkiye’ye dikecek’ demişti! İsrail Hatay’a bir saat uzaklıktaki Lazkiye’yi vurdu
Takvim.com.tr TEKNOFEST’TE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldik
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
HESAPLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurlulara Ocak zammı ne kadar olacak?
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
Müge Anlı Esra Can olayı nedir? Dolandırıcı Hasan Bakan stüdyoya geldi! Müge Anlı öfkelendi: Narin gibi olmayacak
’Ahmak’ oyununa ’Özel’ müdahale! Ekrem İmamoğlu penaltı hayali kurarken ofsayta düştü: Erkenden adaylık söz konusu değil
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! 2020’de kaybolan Miraç’ın dosyası raftan indi! Köylere baskın!
SON DAKİKA