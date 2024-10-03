Fenerbahçe, Twente ile 5. kez karşılaşacak

Kanarya, Twente ile tarihinde 5. kez karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, rakibiyle ilk olarak 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Kadıköy'de oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazanırken, Hollanda'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı. Taraflar geçen sezon ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda kozlarını paylaştı. Kanarya, ilk maçı 5-1, rövanşı ise 1-0 kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE KRİTİK MAÇA HAZIR

Twente ile karşılaşacak olan F.Bahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertliler son çalışmasını dün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi ve sonrasında Hollanda'ya hareket etti. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat katılmadı.