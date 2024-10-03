Euroleague’de ilk hafta heyecanı başlıyor!

Basketbolda, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Euroleague'de ilk maçlar bugün oynanacak. Ligde ilk 6'ya giren takımlar doğrudan play-off'a kalacak, 7-10. sıralardaki ekipler playin oynayacak. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ilk maçlarını yarın oynayacak. Fener Olympiakos, Efes ise Virtus Segafredo Bologna ile mücadele edecek. Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ömer Faruk Yurtseven, Sasha Vezenkov, Evan Fournier gibi yıldız oyuncular, NBA'den Euroleague ekiplerine transfer olarak dikkatleri çekmişti.

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