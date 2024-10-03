5’li zam formülü

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak zammına çevrildi. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar iki veri belli oldu. Temmuz- Ağustos enflasyonu yüzde 5.78 çıktı. Eylül enflasyonu da bugün açıklanacak. Artış merakla beklenirken, ipuçları geliyor:

OVP: 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31 zam alabilecek.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ankette 2024 TÜFE tahmini yüzde 43.14 çıktı. Buna göre; zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 14.76, memurlar ve emeklilerinde yüzde 4.33 farkla yüzde 10.59 olacak.

AA FİNANS ANKETİ: 17 ekonomistle yapılan ankette 2024 enflasyon beklentisi yüzde 43.23 oldu. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 14.83 seviyesinde bekleniyor. Memurlar ve emeklileri de yüzde 4.39 enflasyon farkıyla yüzde 10.65 zam alabilecek.

REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle yapılan ankete göre, 2024 enflasyonu yüzde 42.95 seviyesinde bekleniyor. Buna göre 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.60 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 4.18 farkla birlikte yüzde 10.43'e ulaşabilecek.

FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında yapılan ankete göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.24 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.43 çıkarken, memurların ve emeklilerinin farkı yüzde 5.85'i, zam oranı yüzde 12.2'yi bulacak.

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