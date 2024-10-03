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5'li zam formülü

Hem emeklilerin hem memurların gözü Ocak zammı için enflasyon verilerine çevrildi. Eylül enflasyonuyla oran büyük ölçüde şekillenecek. Ancak ipuçları da var.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024
5’li zam formülü

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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak zammına çevrildi. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar iki veri belli oldu. Temmuz- Ağustos enflasyonu yüzde 5.78 çıktı. Eylül enflasyonu da bugün açıklanacak. Artış merakla beklenirken, ipuçları geliyor:

OVP: 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31 zam alabilecek.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı ankette 2024 TÜFE tahmini yüzde 43.14 çıktı. Buna göre; zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 14.76, memurlar ve emeklilerinde yüzde 4.33 farkla yüzde 10.59 olacak.

AA FİNANS ANKETİ: 17 ekonomistle yapılan ankette 2024 enflasyon beklentisi yüzde 43.23 oldu. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 14.83 seviyesinde bekleniyor. Memurlar ve emeklileri de yüzde 4.39 enflasyon farkıyla yüzde 10.65 zam alabilecek.

REUTERS ANKETİ: Ekonomistlerle yapılan ankete göre, 2024 enflasyonu yüzde 42.95 seviyesinde bekleniyor. Buna göre 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.60 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 4.18 farkla birlikte yüzde 10.43'e ulaşabilecek.

FKB ANKETİ: Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında yapılan ankete göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.24 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.43 çıkarken, memurların ve emeklilerinin farkı yüzde 5.85'i, zam oranı yüzde 12.2'yi bulacak.

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