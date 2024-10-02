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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Bu lig adil değil

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, “Fenerbahçe’nin verilmeyen 7 penaltısı var Soruyorum Bu lig adil mi?“ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Bu lig adil değil

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı dün basın toplantısı düzenledi. Ilıcalı,"Galatasaray'a 14 sarı kart gösterilmemiş! Varsa itirazı olan, laf yetiştirerek değil, rakamla söylesinler! Fenerbahçe'ye gösterilemeyen sarı kart sayısı 1! Beşiktaş'a da 1!" dedi.

Ilıcalı,"Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun topunda bayrak kalkıyor. İkinci yarı uzun top, hop bayrak kalkıyor. Bizim maçta VAR kalktı bir anda. Fenerbahçe'ye karşı başka bir şeyler oynanıyor" diye konuştu. Asbaşkan Ilıcalı,"Fenerbahçe'nin bu sezon 6 maçta 6 penaltısı verilmedi. Tüm hakem yorumcuları bunu söyledi. 7. haftadayız, 7. de verilmedi! Soruyorum size bu lig adil mi?" dedi. Ilıcalı,"geçen sene şampiyonluk elimizden alındı. Sistemi devirip, şampiyonluğa hep beraber koşacağız. Başarının tek formülü birlik olmak" diye konuştu.

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