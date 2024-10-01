SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Van Bronckhorst Kayseri maçının ardından konuştu

Hollandalı hoca, “Üzücü bir sonuçtan sonra çok iyi bir reaksiyon gösterdik. Frankfurt ve Gaziantep maçlarına iyi hazırlanacağız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Van Bronckhorst Kayseri maçının ardından konuştu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst 3-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir maç oynadıklarını söyleyen Hollandalı hoca, "İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk gol çok önemliydi. Golden sonra maçı kontrol ettik ve alanları daha iyi kullandık. Oyuncularımız ve taraftarımız için üzücü bir sonuçtan sonra gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi. Taraftarımızı bugün mutlu ettik. Önümüzdeki Frankfurt ve Gaziantep maçlarına hazırlanacağız" dedi.

HERKES GÖREVİNİ YAPTI
Kendi oyunlarını oynadıklarının altını çizen Hollandalı teknik adam, "Çok çalıştık. Zaman zaman başarının yolu çok gol atmak ve gol yememekten geçer. Bugün hiç gol yemedik ve 3 gol attık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Zor bir rakibe karşı iyi bir oyunla galip geldik. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

EYLÜL AYINI BOŞ GEÇTİ
Sezona yüksek perdeden giriş yapan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva frene bastı. Eylül ayında skor üretemeyen 31 yaşındaki 10 numaranın ligde 2 golü bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali! İran’dan füzeler ateşlendi Tel Aviv alarmda!
Başkan Erdoğan’dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de uyardı: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek!
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Lübnan’ açıklaması! Türk vatandaşları için tahliye planı hazır... Hem havadan hem denizden
İran karşı istihbaratının bir numarası Mossad ajanı! Ahmedinejad’dan gündeme damga vuran açıklama
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar
CHP bölücülüğe ’DEM’ tuttu! Esenyurt’ta ’kürdistan’ düeti... Başrolde İmamoğlu’nun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer
CHP’den normalleşme adımı: Başkan Erdoğan TBMM’ye gelince ayağa kalktılar | Özgür Özel’den talimat | DEM yine aynı!
Narin Güran cinayetinde yeni ipucu... Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran daraltmada yakalandı | Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Twente maçında o isimler sahada
Esad’ın kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam’ın kapısında... Suriye’ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev’ud tehlikesi
Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu
İsrail neden Lübnan’a saldırdı? Barışa karşı siyonist plan
ÖZEL | Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a uyarı! İşte nedeni
Mansur Yavaş’ın okullarda temizlik oyunu belgelerle çöktü! CHP’li ABB iki ay önce reddetti şimdi algısını yapıyor
SON DAKİKA