Van Bronckhorst Kayseri maçının ardından konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst 3-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir maç oynadıklarını söyleyen Hollandalı hoca, "İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk gol çok önemliydi. Golden sonra maçı kontrol ettik ve alanları daha iyi kullandık. Oyuncularımız ve taraftarımız için üzücü bir sonuçtan sonra gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi. Taraftarımızı bugün mutlu ettik. Önümüzdeki Frankfurt ve Gaziantep maçlarına hazırlanacağız" dedi.

HERKES GÖREVİNİ YAPTI

Kendi oyunlarını oynadıklarının altını çizen Hollandalı teknik adam, "Çok çalıştık. Zaman zaman başarının yolu çok gol atmak ve gol yememekten geçer. Bugün hiç gol yemedik ve 3 gol attık. Herkes üzerine düşeni yaptı. Zor bir rakibe karşı iyi bir oyunla galip geldik. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.



EYLÜL AYINI BOŞ GEÇTİ

Sezona yüksek perdeden giriş yapan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva frene bastı. Eylül ayında skor üretemeyen 31 yaşındaki 10 numaranın ligde 2 golü bulunuyor.