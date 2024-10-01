Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürürken, maça Jose Mourinho'nun hareketi damga vurdu. Portekizli teknik adamın, ofsayt pozisyonu için laptoplu tepkide bulunması dünya basınında geniş yer buldu.

La Gazzetta dello Sport'taki haberde Mourinho için "Dahilik ve delilik" ifadesi kullanıldı. A Bola'da Mourinho'nun bilgisayarını kameraların karşısına koymasına geniş yer ayırdı. Haberde "Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu" sözlerine yer verildi. İsviçre'nin Blick gazetesi, Mourinho'nun hareketini, "Eşi benzeri görülmemiş provokasyon" ifadeleriyle sayfasına taşırken, "O gerçekten de 'Özel Biri'! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu" ifadeleri kullanıldı.