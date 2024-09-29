Fenerbahçe’de Osayi paniği!

Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile ilgili somut adımlar atmaya başladı. İngiltere'den iki kulübün yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bu yüzden de Sarı-Lacivertliler'in sözleşme görüşmelerine hız verdiği bildirildi. Bu kulüplerden birinin Premier Lig bir diğerinin de Championship ekibi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Yönetim'nin Ocak ayında Osayi ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi. 2021 yılında İngiliz ekibi QPR'den 508 bin Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki oyuncunun maaşına zam istediği ve bu yüzden görüşmelerin yavaş ilerlediği iddia edildi.

145 MAÇTA 7 GOLÜ VAR

Bu sezon 6 resmi maça çıkan ve 1 asist üreten tecrübeli oyuncu Sarı-Lacivertli formayla toplamda 145 maçta görev aldı. 7 gol atarken 14 de asist yaptı. Osayi, Avrupa Ligi'nde Union SG. ile oynanan maçta oyuna sonradan girmiş ve kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. F.Bahçe, Nijeryalı oyuncu dışında iç transferde İrfan Can Kahveci ile görüşmelerine devam ediyor. Fener iki yıldızı da ikna etmek için yoğun uğraş veriyor.

KADRODA YER ALMIYOR

Avrupa Ligi'nde oynanan Union SG. maçında ayağı burkularak sakatlanan Osayi Samuel, bu yüzden Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda bulunmuyor.