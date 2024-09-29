Banza siftah peşinde

Simon Banza, Konyaspor maçını iple çekiyor. Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında fileleri sarsamayan forvet, bugün oynanacak karşılaşmada bir ilki başarmak istiyor. Gaziantep FK maçında kaydettiği golün, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edilmesine üzülen Demokratik Kongolu oyuncu, Konyaspor karşısında atacağı gol veya gollerle kendine gelmeyi hedefliyor. Geçen sezon Braga formasıyla Portekiz Ligi'nde 28 maçta 21 gol ve 4 asistle oynayan isim, Fırtına'da da gollerine devam etmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de özel görüşme sonrası oyuncuya moral aşıladı.

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