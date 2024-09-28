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İdeal 11’ine dönüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un, Kayseri maçında orta sahayı Musrati, Gedson ve Rafa’dan oluşturacağı forvette de Immobile ile başlayacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024
İdeal 11’ine dönüyor

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Beşiktaş'ın hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst, Ajax'a karşı ilk 11'de sürpriz tercihler yapmış ve farklı kaybetmişti. Deneyimli çalıştırıcının Kayserispor ile oynanacak lig maçında ideal 11'ine döneceği öğrenildi. Sol bekte kart cezalısı Masuaku'nun yerine Emirhan'a şans vermesi beklenen Gio'nun kötü performansı sonrası büyük tepki alan Onana ve Mustafa'yı da kulübeye çekip orta sahayı Musrati, Gedson ve Rafa'dan kuracağı öğrenildi. Sol kanatta Semih ya da Mario'dan birini tercih edecek Gio'nun forvette de Immobile ile başlaması bekleniyor.

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