SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Szymanski golü unuttu!

Polonyal yıldız son 24 lig maçında 1749 dakika sahada kalıp sadece 1 gol attı. Szymanski son golünü İstanbulspor ağlarına yolladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Szymanski golü unuttu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Polonyalı oyuncu Szymanski'nin son haftalardaki performansı tartışılıyor. 2024 yılı Szymanski için hiç de iyi geçmiyor. 25 yaşındaki futbolcu, ligde yalnızca 2 gol kaydetti. Son 24 lig maçının 22'sine 11'de başlayan Polonyalı futbolcu 1749 dakika sahada kalıp sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. O golü de geçen sezon küme düşen İstanbulspor'a karşı kaydetti. Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte merkez orta sahaya çekilen Szymanski, mücadelesiyle takıma fayda sağlasa da skor katkısı özelliğini kaybetti. 25 yaşındaki futbolcu, Mourinholu dönemde ligde sadece 1 asist yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan’a kaçtı! ’Derkan Başer’ iddiası Dilan Polat muamması
CHP’li İBB ’kaçak’ dövüşüyor! Vaniköy’den sonra Sarıyer’de de kaçak villa... Boğaz’a vurulan ’Musevi’ hançer
Casper
Milyonların hayatı değişecek: Çalışanlar ve emekliler için 8 önemli adım! Reformlar neler getirecek? Takvim nasıl işleyecek?
CANLI | Lübnan için acil ateşkes çağrısı! Soykırımcı İsrail’den işgal planı... Türkiye Beyrut’un yanında
Kritik Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin tarihi belli oldu! Rus liderden BRICS mesajı: Kendisiyle ayrı bir toplantı planladık
TAKVİM’in usta yazarı Ulaş Özdemir son dönemde üst üste yaşanan hakem hatalarını değerlendirdi!
BM’de yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti
Yunan sahil güvenliğinden skandal: Türk balıkçı gemisine taciz ateşi
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önce hırsızlık yapmıştı: Katil Yunus Emre Geçti’nin o görüntüleri ortaya çıktı!
Cimbom’dan süper başlangıç! Galatasaray 3-1 PAOK MAÇ SONUCU
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti’nin kuzeni tutuklandı | Mide bulandıran paylaşımlar
İngiltere’de Çevrim İçi Güvenlik Yasası adımı: Sosyal medya şirketleri artık hesap verecek
Başkan Erdoğan’ın tarihi açıklamalarının rahatsız ettiği 3’lü: CHP - FETÖ - İsrail | İsim isim Boş salon müfterileri
ABD derin devletinde BRICS paniği! Batı hegemonyasına karşı birlik
SON DAKİKA