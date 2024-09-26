Szymanski golü unuttu!

Polonyalı oyuncu Szymanski'nin son haftalardaki performansı tartışılıyor. 2024 yılı Szymanski için hiç de iyi geçmiyor. 25 yaşındaki futbolcu, ligde yalnızca 2 gol kaydetti. Son 24 lig maçının 22'sine 11'de başlayan Polonyalı futbolcu 1749 dakika sahada kalıp sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. O golü de geçen sezon küme düşen İstanbulspor'a karşı kaydetti. Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte merkez orta sahaya çekilen Szymanski, mücadelesiyle takıma fayda sağlasa da skor katkısı özelliğini kaybetti. 25 yaşındaki futbolcu, Mourinholu dönemde ligde sadece 1 asist yaptı.

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