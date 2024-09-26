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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde PAOK'u üç golle devirdi

Galatasaray 48. dakikada Rahman Baba’nın kendi kalesine golüyle öne geçti. 67’de Konstentalias yanıt verdi. 76’da sahneye çıkan Yunus Akgün skoru 2-1’e getirdi. Son sözü Icardi söyledi. Aslan tüm kulvarlarda üst üste 5. galibiyetini elde etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Galatasaray, Avrupa Ligi’nde PAOK’u üç golle devirdi

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Cimbom'u tutabilene aşkolsun!.. Milli ara sonrası inanılmaz bir form grafiği yakalayan Galatasaray derbide Fenerbahçe zaferini yaşadıktan sonra dün de Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Yunan şampiyonu PAOK'u Rams Park'ta 3-1 yendi. Cimbom böylece tüm kulvarlarda üst üstü 5. galibiyetini elde etti.

SARA MÜKEMMEL VURDU AMA...
26. dakikada top, ceza sahası sağ çaprazındaki Osimhen'in önünde kaldı. Nijeryalı yıldızın vuruşunda, kaleci Kotarski meşin yuvarlağı çeldi. 27. dakikada Yunus Akgün, PAOK defansından seken topu Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza sahası çaprazından vuruşunda, Kotarski topu kornere gönderdi. 42. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında Yunus, altıpas çizgisi önünden bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı. 45+1. dakikada Konstantelias karşı karşıya pozisyonda Günay'ı geçemedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

ICARDI TEKTE HARİKA BİTİRDİ
48. dakikada Osimhen kafayı vurdu, Rahman Baba'nın ters dokunuşu PAOK ağlarına gitti ve Galatasaray öne geçti: 1-0. 63. dakikada Osimhen kale ağzından topu kaleci Kotarski'ye nişanladı. 67. dakikada Konstentelias skoru 1-1'e getirdi. 76. dakikada Osimhen kafayla harika indirdi, Yunus Akgün yeniden Galatasaray'ı öne geçirdi. 90+5. dakikada Kerem'in pasını Mauro Icardi tekte süper bitirdi: 3-1.

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