Rekor kırdı yollandı Mourinho’yu solladı

Fenerbahçe geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla rekır kırmıştı. Puan rekoru dışında birçok rekor kıran İsmail hocanın görevden alınması o dönem çok tartışılmıştı. Onun yerine göreve dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi. Portekizli teknik direktörün şimdiye kadarki performansı İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı. Tecrübeli hoca, geçen sezon maç başına 2.6 gol ortalaması ile mücadele etti.

YENİLEN GOLLER AYNI

Mourinho'lu Fenerbahçe ise 2.3 gol ortalaması tutturdu. Maç başına yenen gol ortalamasında ise iki hocanın istatistikleri aynı (0.8) Gol beklentisinde 2.4'e 2.1 İsmail Kartal önde. Başarılı ikili mücadele istatistiği karşılaştırıldığında İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si 10.8, Mourinho'lu Kanarya ise 8.5 istatistiklere sahip. 'İyi savunma yaptırıyor' denilen Portekizli hocanın kalesindeki gol beklentisi 0.75. Fenerbahçe'nin geçen sezon kalesindeki gol beklentisi ise 0.68'di.

ESKİ MOURINHO DEĞİL

Portekiz medyasından A Bola, Mourinho ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mourinho'nun üzerinde büyük bir baskı var. O eski Mourinho değil" ifadelerini kullandı.

ARADA KOCAMAN FARK VAR!

F.Bahçe'yi geçen sezon çalıştıran İsmail Kartal, yıllık 10 milyon lira kazanıyordu. Sarı- Lacivertliler'in sezon başında sözleşme imzaladığı Jose Mourinho ise yıllık 10 milyon Euro'yu cebine koyuyor.