PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Rekor kırdı yollandı Mourinho'yu solladı

Geçen sezon 99 puanla rekor kıran İsmail Kartal, 2.6 gol ortalaması, 2.4 gol beklentisi ve 7.1 isabetli şut ortalaması ile Mourinho’yu geçti. 'İyi savunma yaptırıyor' denilen Portekizli çalıştırıcı, kalesindeki gol beklentisi istatistiğinde ise (0.68-0.75) İsmail hocanın gerisinde yer aldı.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Rekor kırdı yollandı Mourinho’yu solladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla rekır kırmıştı. Puan rekoru dışında birçok rekor kıran İsmail hocanın görevden alınması o dönem çok tartışılmıştı. Onun yerine göreve dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi. Portekizli teknik direktörün şimdiye kadarki performansı İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı. Tecrübeli hoca, geçen sezon maç başına 2.6 gol ortalaması ile mücadele etti.

YENİLEN GOLLER AYNI
Mourinho'lu Fenerbahçe ise 2.3 gol ortalaması tutturdu. Maç başına yenen gol ortalamasında ise iki hocanın istatistikleri aynı (0.8) Gol beklentisinde 2.4'e 2.1 İsmail Kartal önde. Başarılı ikili mücadele istatistiği karşılaştırıldığında İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si 10.8, Mourinho'lu Kanarya ise 8.5 istatistiklere sahip. 'İyi savunma yaptırıyor' denilen Portekizli hocanın kalesindeki gol beklentisi 0.75. Fenerbahçe'nin geçen sezon kalesindeki gol beklentisi ise 0.68'di.

ESKİ MOURINHO DEĞİL
Portekiz medyasından A Bola, Mourinho ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mourinho'nun üzerinde büyük bir baskı var. O eski Mourinho değil" ifadelerini kullandı.

ARADA KOCAMAN FARK VAR!
F.Bahçe'yi geçen sezon çalıştıran İsmail Kartal, yıllık 10 milyon lira kazanıyordu. Sarı- Lacivertliler'in sezon başında sözleşme imzaladığı Jose Mourinho ise yıllık 10 milyon Euro'yu cebine koyuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’ye F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM | Ocak artışı için hangi formüller var? Refah payı da olacak mı?
Novakid
ABD’de diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar...
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
Meteoroloji’den Trabzon’a sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Türk Telekom
Dilan Polat hastaneye koştu! Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti
Bakan Yerlikaya’dan Yunan Bakan Stylianides’a ’ihlal’ telefonu: Bu tür olaylar kabul edilemez
Başkan Erdoğan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti: İsrail hesap verecek
Fırtına beraberliğe abone! Trabzonspor Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Ceren’in hüzünlü hikayesi: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
Esra Erol’da filmleri aratmayan olay! Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı yetmedi 1 milyon 400 bin TL dolandırıldı
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi: Geleceğin Zirvesi oturumuna hitap edecek liderlerle bir araya gelecek
SON DAKİKA