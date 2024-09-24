Rafa Silva seferberliği

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafa Silva'ya yapılan faüller nedeniyle endişe yaşıyor. Yönetimin rakiplerin sert müdahalelerine maruz kalan Portekizli yıldızın sakatlanmasından korktuğu ve hakemlerin de bu müdahalalre göz yumması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulanacağı öğrenildi. Yönetimin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'na Portekizli 10 numaraya yapılan fauller konusunda hakemlerin daha dikkatli olmasını isteyeceği de gelen haberler arasında.

SENİ KORUYACAĞIZ

Bilindiği gibi 31 yaşındaki yıldız, Antalyaspor maçında Güray'ın, Trabzonspor maçında da Visca'nın sert faullerine maruz kalmıştı. Öte yandan Beşiktaş, Eyüp galibiyetinin ardından sosyal medyadan Rafa Silva paylaşımı yapıp 'Durduramayacaksınız' ifadelerini kullanırken, Masuaku da, "Ne pahasına olursa olsun seni koruyacağız" şeklinde yorum yaparak destekte bulundu.