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Rafa Silva seferberliği

Yönetimin, rakiplerin sert müdahalelerine maruz kalan Portekizli için TFF’ye gideceği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Rafa Silva seferberliği

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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rafa Silva'ya yapılan faüller nedeniyle endişe yaşıyor. Yönetimin rakiplerin sert müdahalelerine maruz kalan Portekizli yıldızın sakatlanmasından korktuğu ve hakemlerin de bu müdahalalre göz yumması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulanacağı öğrenildi. Yönetimin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'na Portekizli 10 numaraya yapılan fauller konusunda hakemlerin daha dikkatli olmasını isteyeceği de gelen haberler arasında.

SENİ KORUYACAĞIZ
Bilindiği gibi 31 yaşındaki yıldız, Antalyaspor maçında Güray'ın, Trabzonspor maçında da Visca'nın sert faullerine maruz kalmıştı. Öte yandan Beşiktaş, Eyüp galibiyetinin ardından sosyal medyadan Rafa Silva paylaşımı yapıp 'Durduramayacaksınız' ifadelerini kullanırken, Masuaku da, "Ne pahasına olursa olsun seni koruyacağız" şeklinde yorum yaparak destekte bulundu.

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