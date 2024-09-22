Emekliye ikili sistem

RESMİ gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program (OVP) ekonomideki üç yıllık yol haritasını çizerken sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik düzenlemelerini de ortaya koymuş oldu. Buna göre emeklilik sistemi ile ilgili yeni düzenlemeler devreye girerken, sosyal güvenlik mevzuatı yeni döneme uygun hale gelecek, çalışanlara ikinci emekliliğin yolu açılacak. İş Kanunu yeni döneme uygun hale getirilecek. Uzaktan ve esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak.



ÇALIŞAN KAZANACAK

Orta Vadeli Program, emeklilik sisteminde köklü değişiklikleri de beraberinde getirecek. Özellikle aylık bağlama sistemi üzerindeki değişiklikler ile sadece prim ödemeleri değil prim gün sayısı da önem kazanacak. Böylece daha çok sistemde kalan yani daha çok prim günü olan avantajlı olacak. Mevcut sistemde emekli maaşları sadece ödenen primlere göre hesaplanıyor. Üç ayrı dönem ele alınıyor ve her dönemde farklı aylık bağlama oranları kullanılıyor. Ayrıca her yıl güncelleme katsayıları da değişiyor. Bu da belli yıllarda emekli olanların daha yüksek maaş almalarını sağlıyor. Örneğin enflasyon ve büyüme ile hesaplanan güncelleme katsayısı 2024 yılı için 2025 yılından yüzde 30 daha yüksek çıkacak. Yeni sistem ise çalışma hayatında çok kalanların avantajlı olacağı bir yöntem getirecek. 2025 yılının ikinci çeyreğinde hem kanun hem de idari düzenlemelerle hayata geçirilmesi planlanan yeni sistem OVP'de şu ifadelerle yer aldı: "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecektir".



İKİNCİ AYLIK GELİYOR

Bir süredir gündemde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) de OVP'de yer aldı. Böylece şu anda zorunlu olmayan ve 45 yaş altı çalışanlara uygulanan BES'teki Otomatik Katılım Sistemi ikinci emeklilik olarak uygulanacak. Böylece çalışanlar işverenlerin de katılımı ile hem SGK'dan emekli olurken hem de ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacak. Mevut sistemde çalışanlar her ay brüt ücretlerinin yüzde 3'ünü BES'e (Bireysel Emeklilik Sistemi) aktarıyor. Devlet bunun yüzde 30'u kadar katkı yapıyor ve birikimler değişik fonlarda artıyor. Bu sisteme işveren katkısı da gelecek. 10 yıl 56 yaş olarak şu anda uygulanan şartlar yerine gelince birikim sahibine toplu para ya da emekli maaşı ödenecek.

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