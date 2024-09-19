Livakovic’in müthiş yükselişi

Dev derbide Fenerbahçe'nin en büyük kozlarından birisi Dominik Livakovic olacak. Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak inişli çıkışlı performansıyla beklentilerin altında kalan Hırvat file bekçisi bu sezon kendi standartlarını yakaladı. Süper Lig'de oynanan 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan, sadece Göztepe deplasmanında 2 gole engel olamayan Livakovic şu anda ligin en az gol yiyen kalecisi durumunda. Tecrübeli eldivenin performansındaki yükseliş direkt istatistiklere de yansımış durumda. Geçen sezon yüzde 69.6 kurtarış yüzdesine sahip olan Livakovic bu sezon yüzde 84.6 kurtarış yüzdesi yakalayarak Fenerbahçe'nin kalesinde herkese güven veriyor.

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