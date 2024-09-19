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Cezasız kalmayacak

Dursun Özbek, son dönemdeki iddialar ile ilgili, “Bu süreç yargıya intikal etmiş vaziyette. Söz veriyorum, eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak” ifadelerini kullandı

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Cezasız kalmayacak

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemde haksız şekilde itham edildiklerini belirten Özbek, "Bu süreç yargıya intikal etmiş vaziyette. Söz veriyorum, eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak. Eğer bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanların da bu camiaya hesap vermesi gerektiğine inanıyorum" dedi. Özbek, sponsurluk anlaşması ile ilgili de, "Dün akşam itibarıyla yeni sponsorluk anlaşmasını askıya aldık. Elimize netleşen bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda son kararımızı vereceğiz" şeklinde konuştu.

DEMEK Kİ HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEMİŞ
Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisini yönetecek Atilla Karaoğlan ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Özbek,"Geçen sene bir hakem için çok ciddi ifadeler kullanmıştım, Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra çıktım nasıl Galatasaray'ı katlettiğini, nasıl Galatasaray'ı doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek sadece yönetimler değişmiş, başka hiçbir şey değişmemiş" ifadelerini kullandı.

KÖTÜLÜĞÜN MİMARI BELLİ
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin şikayetiyle ilgili, "11 yıldır gördüler ki, sahada bir başarı elde edemeyince o zaman dediler ki en iyi bildiğimiz işi yapalım. Galatasaray'ın ayarını bozamayacaksınız. Bu organize kötülüğün mimar belli" diye konuştu.

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