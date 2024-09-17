Lucas Torreira ve Devrim Özkan, evlilik yoluna giriyor!

Yakışıklı oyuncu Birand Tunca, önceki gece Lucas Torreira ve Devrim Özkan çifti ile birlikte Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Birand Tunca, geçtiğimiz haftalarda da Lucas Torreira ile görüntülenerek yakın arkadaş olduklarını dile getirmişti. Yakın zamanda evlenecekleri iddia edilen Devrim Özkan ve Lucas Torreira çiftine gazetecilerin, "Nikah şahidiniz sizinle beraber mi geziyor?" diye sorması üzerine Özkan gülümseyerek, "Her şey yolunda, teşekkür ederiz arkadaşlar" yanıtını verdi ve oradan ayrıldı.

İKİ TARİH VAR!

Öte yandan uzun bir ayrılık sürecinden sonra barışan Lucas Torreira ve Devrim Özkan çifti, yakın gelecekte evlenmeyi planlıyor. İddiaya göre birlikteliklerinde ikinci baharı yaşayan ünlü ikili için önlerinde iki tarih var. Evlilik planları yapan çift, ya 23 Aralık'ta futbol sezonuna verilecek arada bir nikah yapacak ya da futbol sezonunun sona ereceği tarih olan 1 Haziran 2025'ten sonra dünyaevine girecek.