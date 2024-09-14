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Son dakika hamlesi Sallai

Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığı sonrası Freiburg’un 27 yaşındaki yıldızı Roland Sallai’yi 6 milyon Euro’ya transfer .etti

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Son dakika hamlesi Sallai

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Galatasaray Yönetimi, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibi Benfica'ya transferi sonrası kanat transferi yapmak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı yöneticiler Roma'nın yıldızı Nicolo Zalewski'yi transfer etmek için İtalya'ya çıkarma yaptı. 3 gündür Roma'da bulunan yönetim, Zalewski transferi gerçekleşmeyince son gün İtalya'dan Almanya'ya özel uçakla hareket etti. Cimbom, Almanya'da Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen 27 yaşındaki Roland Sallai'nin transferini bitirdi.

4 YILLLIK İMZA ATACAK
Cimbom bu transfer için Freiburg'a 6 milyon Euro bonservis (4 taksitte) ücreti ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Macar yıldız Sallai, yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Ceza sahasındaki etkinliği, etkili ortaları ve çalım yeteneği ile dikkat çeken Macar yıldız, geçen sezon Freiburg formasıyla 37 maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Macaristan milli takımıyla da 52 maçta 13 gol atan Sallai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Başarılı oyuncu, sağ ve sol kanadın yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.

2 YIL SONRA BULUŞTULAR
Roland Sallai, Okan Buruk'un ilk sezon takımda en çok istediği isimlerden birisiydi. Galatasaray, 2 yıl önce Freiburg ve Sallai ile anlaştı. Ancak yıldız futbolcu gözünden rahatsızlanınca son anda transfer yattı. Sarı-Kırmızılılar, Sallai'nin yerine o dönem Rashica'yı transfer etti.

SALLAI 'EVET' DEDİ VARGAS YATTI
Transferin son gününde Galatasaray'da hareketli saatler yaşandı. Cimbom, kanat transferi için önce Roland Sallai'ye yöneldi. Macar yıldızın transferi gerçekleşmeseydi diğer aday Augsburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ruben Vargas'tı. Sallai'nin transferi gerçekleşince İsviçreli oyuncunun menajeriyle olan iletişim kesildi.

SALLAI İSTANBUL'DA
Roland Sallai, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Macar futbolcu, havalimanından kendisini bekleyen araçla otele geçti.

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