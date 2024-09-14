Paşa mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-Lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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