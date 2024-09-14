Futbol tuttuğumuz renkler kadar masum mu?

Süper Lig'deki ilk sezonuna çok iyi başlayan İkas Eyüpspor'un Başkanı Murat Özkaya, İstanbul Ticaret Odası'nın aylık toplantısında bir konuşma yaptı. Bir insanın neden kulüp başkanı olduğunu sıralayan Murat Özkaya, "Bir insan sevdası için, tanınmış biri olmak için, ilişkilerini yönetmek için ya da kendini orada bulduğu için başkan olur" dedi. Genel tablonun zor şartlar getirdiğini belirten Başkan Özkaya, "Tüm kulüpler, ellerinde kalan futbolcuları göndermek için paralarını ödemek zorunda. Gerçekler; futbol göründüğü kadar temiz, tuttuğumuz renkler kadar masumane mi bucevap önemli" diye konuştu.

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