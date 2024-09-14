5 kaleci 5 santrafor ile mi oynayacağız!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, transfer gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Öztürk, "5 kaleci, 5 santrfor, 10 defans oyuncusu ile mi oynayacağız? Bugün pek çok oyuncumuzu gönderme sebebimiz kadro fazlalığı. Bakın aynı şeyi Beşiktaş yaşıyor" dedi. Öztürk, "Kerem Aktürkoğlu hariç ayrılanlar ilk 11'de olmayan çok kıymetli oyuncularımızdı. 2-3 oyuncu transferi yeterliyken 5 oyuncunun bazılarına yetersiz gelmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Okan hocamız ve socut ekibinin bir planı var ve bu plan çerçevesinde çalışıyorlar. 1 liralık bir kişiye 5 lira verirsek bu sadece bizim değil, bizden sonraki yönetimleri de bağlar" ifadelerini kullandı.

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