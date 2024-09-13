Fenerbahçe’nin gözü Rayan Cherki’de

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi... Son olarak Kostic'i renklerine bağlayan ve yaz transfer sezonunu kapatan Sarı-Lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Lyon ile sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılmasına kesin olarak bakılan Fransız 10 numara Rayan Cherki. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Ocak ayında Lyon ve oyuncunun menajeri ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

Cherki, 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Galatasaray'ın da gündemine gelen genç yıldızın Fenerbahçe'nin transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor. Ligue 1 kariyerinde 116 maça çıkan Cherki, 6 gol atarken 16 asist yaptı. Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.