Ya Onyedika ya Chukwuemeka: Galatasaray’da orta saha transferi için 2 aday ön planda

Galatasaray'da orta saha transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle transfer dönemi kapanmadan önce kadrosuna bir orta saha daha eklemek isteyen Sarı-Kırmızılı takımın listesindeki isimler Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika ve Chelsea'de top koşturan Carney Chukwuemeka. Belçika ekibinde forma giyen Onyedika ile 5 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağlayan yönetimin Nijeryalı oyuncu için yaptığı ilk teklifin reddedildiği öğrenildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Brugge'un Belçika'da transferin kapanmasından dolayı oyuncuyu satmak istemediği ifade edilirken, 23 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gitmek için kulubüne baskı yaptığı belirtiliyor. Galatasaray, yıldız futbolcu için kısa süre içiresinde yeni bir teklif yapıp Belçika ekibini ikna etmeye çalışacak. Onyedika'dan olumsuz sonuç alınması halinde de Chelsea'nin 20 yaşındaki İngiliz oyuncusu Carney Chukwuemeka için harekete geçileceği ve Ada ekibine kiralama teklifinde bulunulacağı öğrenildi. Girişimlerini sürdüren yönetim 2 isimden birine imza attırmayı palanlıyor.