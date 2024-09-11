Düzce turu 2 golle geçti

Türkiye Kupası 1. Tur heyecanı dün oynanan 2 karşılaşma ile başladı. A Spor'da yayımlanan maçta Düzcespor, Sinop deplasmanından 2 golle galip gelerek bir üst tura geçmeyi başardı.

Rakibi karşısında daha atak bir futbol sergileyen Karadeniz ekibi 17'de Fatih'in golüyle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla sona erdi. 2. yarının 89. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Sercan Uslu skoru 2-0 yaptı. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Düzcespor turu geçen ekip oldu. Günün diğer maçında Kilis Bld., deplasmanda K.Maraş İstiklal'i 1-0 mağlup ederek turladı.