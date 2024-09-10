Dünyanın en iyisi!

Fenerbahçe'de sezona müthiş bir başlangıç yapan Edin Dzeko ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği performansla herkesin alkışını topluyor. Son olarak Bosna Hersek formasıyla Hollanda ağlarını havalandıran 38 yaşındaki futbolcu tarihi istatistiklerin altına imzasını atıyor.

Edin Dzeko 2024-25 sezonunda Fenerbahçe ve Bosna formasıyla çıktığı 8 maçta 8 gol ve 2 asistle tam 10 gole katkı yaptı. Tecrübeli forvet bu performansıyla, 36 yaş ve üstü futbolcular içinde bu sezonun açık ara en skorer ismi olmayı başardı. 10 gole katkı veren Edin Dzeko'yu Barcelona ve Polonya'nın süper yıldızı Robert Lewandowski 5 gole katkı ile takip etti.