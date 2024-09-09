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Göçebe Oyunları'nda muhteşem açılış

Astana’daki görkemli açılışta Türk ekibi en çok ilgiyi gören ülkelerden biriydi. Çok sayıda kişinin izlemesi beklenen oyunlarda 21 geleneksel spor dalı olacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Göçebe Oyunları’nda muhteşem açılış

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun katıldığı 5. Dünya Göçebe Oyunları törenle açıldı. Astana Arena Stadı'nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada Filistin'de akan kanın durdurulması çağrısı yaptı. 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

89 ÜLKE KATILIYOR
Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak olan 5. Dünya Göçebe Oyunları muhteşem bir törenle açıldı. 89 ülkenin katıldığı oyunlarda 21 geleneksel spor dalı olacak.

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