Göçebe Oyunları’nda muhteşem açılış

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun katıldığı 5. Dünya Göçebe Oyunları törenle açıldı. Astana Arena Stadı'nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada Filistin'de akan kanın durdurulması çağrısı yaptı. 5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

89 ÜLKE KATILIYOR

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak olan 5. Dünya Göçebe Oyunları muhteşem bir törenle açıldı. 89 ülkenin katıldığı oyunlarda 21 geleneksel spor dalı olacak.