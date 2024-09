Fenerbahçe, Galatasaray’ın gündeminde yer alan Filip Kostic’i resmen açıkladı!

Süper Lig için transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a gidişi sonrasında savunmanın soluna takviye yapmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler, Filip Kostic için hem Juventus'la hem de futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Ardından F.Bahçe Kostic'i resmen duyurdu. Akşam saatlerinde yıldız oyuncu İstanbul'a geldi.



MOURINHO ONAYI VERDİ

Juventus formasını giyen Sırp yıldızın ismi geçtiğimiz hafta çok ciddi bir şekilde Galatasaray ile anılmıştı. Sarı-Kırmızılılar hem Kostic hem de İtalyan kulübüyle her konuda anlaşmış ancak 31 yaşındaki futbolcunun sakatlık riski nedeniyle transferden vazgeçildiği belirtilmişti. Alınan bilgilere göre Kostic'e kulüp arayan menajeri dün Fenerbahçe ile temasa geçti. Bu gelişme sonrasında teknik direktör Jose Mourinho Sırp futbolcuya onay verdi.



ÖNCE KONTROL SONRA İMZA

Bu gelişmeler yaşandıktan sonra Kostic akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek olan Sırp oyuncu da eğer her hangi bir sakatlığa rastlanmazsa kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı atacak. Kostic'in transfer edilmesini özellikle Mourinho'nun istediği ve futbolcuyla yönetim arasında köprü görevi yaptığı gelen bilgiler arasında.

3'LÜYE Mİ GEÇİLECEK?

Filip Kostic geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 33 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 4 asist yapan Sırp futbolcu özellikle hücumdaki üstün yetenekli ile biliniyor. Kostic hamlesi Fenerbahçe'nin üçlü savunmaya geçeceğine dair iddiaları da gündeme getirdi. Mourinho geçen sezon Roma'yı üçlü oynatıyordu.

DUSAN TADIC DE DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak üzere olduğu Filip Kostic'i ikna etmek için milli takımdaki kaptanı Dusan Tadic'in de devreye girdiği öğrenildi. Tadic'in Sarı-Lacivertli takım ve İstanbul ile ilgili çok olumlu konuşması sonrası Kostic'in yapılan teklife "evet" dediği belirlendi.