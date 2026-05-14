Fethiye’de dualarla meyhane açtılar: CHP’li belediye bereket diledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışında yeni emekli olduğu öğrenilen bir imamın dua etmesi sosyal medyada tepki topladı.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal törende işletme sahibine 'Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin' diyerek hayır dileğinde bulundu.

CHP'li belediye yönetiminden isimlerin katıldığı açılış töreni sosyal medyada 'değerler istismarı' yorumlarına neden oldu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı açılışa katılarak yeni işletmenin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Meyhane gibi alkollü içki servisi yapılan bir işletmenin açılışında dua edilmesi kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen tören, sosyal medyada büyük tepki topladı. Törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imamın meyhane açılışında dua etmesi, "bu kadarına da pes" dedirten görüntülere sahne oldu. CHP'li belediye yönetiminden isimlerin de katıldığı açılış, kısa sürede tartışma konusu oldu.

MEYHANE AÇILIŞINA İMAMLI TÖREN Açılışta en çok dikkat çeken detay, yeni emekli olduğu öğrenilen imamın dua etmesi oldu. Meyhane gibi alkollü içki servisi yapılan bir işletmenin açılışında dua edilmesi, kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte CHP'li Fethiye Belediyesi'ne tepki yağdı.