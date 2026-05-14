Fethiye’de dualarla meyhane açtılar: CHP’li belediye bereket diledi
Muğla’nın Fethiye ilçesinde CHP’li belediye yönetiminin katıldığı meyhane açılışı tepki çekti. Yeni emekli olduğu öğrenilen bir imamın dua ettiği törende, CHP'li Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal’ın işletme sahibine “Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin” sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen tören, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imamın meyhane açılışında dua etmesi, "bu kadarına da pes" dedirten görüntülere sahne oldu. CHP'li belediye yönetiminden isimlerin de katıldığı açılış, kısa sürede tartışma konusu oldu.
MEYHANE AÇILIŞINA İMAMLI TÖREN
Açılışta en çok dikkat çeken detay, yeni emekli olduğu öğrenilen imamın dua etmesi oldu.
Meyhane gibi alkollü içki servisi yapılan bir işletmenin açılışında dua edilmesi, kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte CHP'li Fethiye Belediyesi'ne tepki yağdı.
CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISINDAN "BEREKETLİ KAZANÇ" DİLEĞİ
Törene katılan Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal da konuşmasında işletme sahibine teşekkür etti.
Uysal, "Celil kardeşime bu bölgeye yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin." ifadelerini kullandı.
CHP'li başkan yardımcısının meyhane açılışında "Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" sözleri, tepkilerin odağı oldu.
TİCARET ODASI BAŞKANI DA TÖRENDEYDİ
Açılışa Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da katıldı.
Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz." dedi.
Çıralı ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni mekanların açılmasını, istihdam sağlanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını önemsediklerini ifade etti.
MEYHANEYE "YENİ SOLUK" GÜZELLEMESİ
Osman Çıralı, işletme sahiplerine, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olsun dileklerini iletti.
Çıralı, "Mekanı açan arkadaşlara, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Foça Mahallesi'ne yeni bir soluk getirecek inşallah." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Kullanıcılar, CHP'li belediye yönetiminin katıldığı törende meyhane için dua edilmesine ve "bereketli kazanç" temennisinde bulunulmasına tepki gösterdi. Olay, "CHP'li belediyecilikte değerler istismarı" yorumlarına neden oldu.