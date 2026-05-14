Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den ortak hamle: Hakan Çalhanoğlu!

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ve bu sezon Serie A'da 12 gol, 7 asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, ilk görüşmelerde iki adaya da net bir yanıt vermedi.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile temaslarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü futbolcularla temaslarını sürdürdüğü belirtilirken gündeme gelen son ismin Hakan Çalhanoğlu olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın da bir süredir Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği konuşuluyordu.

AMAÇ PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

İddialara göre iki başkan adayı da seçim gerçekleşmeden milli yıldızın transferini bitirerek ezeli rakip Galatasaray karşısında önemli bir psikolojik avantaj elde etmek istiyor.

