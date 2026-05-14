Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den ortak hamle: Hakan Çalhanoğlu!
Fenerbahçe’de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli camiada seçim öncesi büyük bir transfer hamlesi hedefleniyor. Başkan adayları Hakan Çalhanoğlu'ya ortak imza attırabilir. İşte detaylar...
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.
- Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile temaslarını sürdürüyor.
- İki aday, seçim öncesi Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlük hedefliyor.
- Hakan Çalhanoğlu, ilk görüşmelerde iki adaya da net bir yanıt vermedi.
- Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ve bu sezon Serie A'da 12 gol, 7 asist yaptı.
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları da hız kazandı.
Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü futbolcularla temaslarını sürdürdüğü belirtilirken gündeme gelen son ismin Hakan Çalhanoğlu olduğu ifade edildi.
AMAÇ PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK
İddialara göre iki başkan adayı da seçim gerçekleşmeden milli yıldızın transferini bitirerek ezeli rakip Galatasaray karşısında önemli bir psikolojik avantaj elde etmek istiyor.
Bilindiği üzere Galatasaray'ın da bir süredir Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği konuşuluyordu.
İLK GÖRÜŞMEDE NET CEVAP YOK
A Milli Takım kaptanı olan Hakan Çalhanoğlu'nun, yapılan ilk görüşmelerde iki adaya da olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi cephesinin önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyla yeniden bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.
INTER İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun Inter ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. Kariyerini uzun yıllardır İtalya'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılında Milan'dan Inter'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.
SEZONU ÇOK FORMDA GEÇİRDİ
Bu sezon Inter formasıyla Serie A şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu, çıktığı 30 karşılaşmada 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
A Milli Futbol Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla bugüne kadar 104 maçta görev aldı ve 22 gole imza attı.