CANLI | Başkan Erdoğan kritik toplantı ve anlaşmalar için Kazakistan'da: Astana'da imzalar atılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'a ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan'ı Şeref Salonu'nda çocuklar, "Ata yurda hoş geldiniz" sloganlarıyla karşıladı. Çocuklardan oluşan koro, "Dombra" şarkısını seslendirdi. Ziyaretin ekonomi ayağında, iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki iş birliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında. Başkan Erdoğan Astana’daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'a ziyaret gerçekleştiriyor.
Takvim.com.tr Başkan Erdoğan'ın temaslarını anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
BAŞKAN ERDOĞAN'A DOMBRA İLE KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.
Başkan Erdoğan'ın uçağı, Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi.
Eşi Emine Erdoğan ile havalimanının Şeref Salonu bölümünde uçaktan inen Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.
Erdoğan ve Tokayev, ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde Şeref Salonu'na geçti.
ATA YURDA HOŞ GELDİNİZ
Başkan Erdoğan'ı Şeref Salonu'nda çocuklar, "Ata yurda hoş geldiniz" sloganlarıyla karşıladı, Erdoğan "Hoş bulduk" karşılığını verdi.
Şeref Salonu'nda çocuklardan oluşan koro, "Dombra" şarkısını seslendirdi. Erdoğan, ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tokayev ile ayaküstü görüşmesinin ardından Erdoğan, havaalanından ayrıldı.
Erdoğan'ın uçağına, havalimanına inişi sırasında savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerindeki iki helikopter de Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı.
Başkan Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Kazakistan'a geldi.
KAZAKİSTAN SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ
Kazakistan Hava Kuvvetleri savaş uçakları, Başkan Erdoğan'ın taşıyan uçağa eşlik etti.
Havalimanı üzerindeki iki helikopter, Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı taşıdı.
BAŞKAN ERDOĞAN KAZAKİSTAN YOLUNDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Yakup Canpolat uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kazakistan'a hareket etti.
TÜRK DÜNYASININ MANEVİ BAŞKENTİNDE LİDERLER ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana’daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.
Astana’daki temaslarını tamamlamasının ardından Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’a geçecek olan Başkan Erdoğan, burada TDT Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne iştirak edecek.
Zirve kapsamında yapacağı hitabında Orta Doğu’daki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
TİCARET HACMİNDE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
Ziyaretin ekonomi ayağında, iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki iş birliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bu kapsamda, çeşitli alanlarda yeni iş birliği protokollerinin ve anlaşmaların imza altına alınması bekleniyor.
Ayrıca, Erdoğan ve Tokayev’in Türkiye-Kazakistan İş Forumu’na katılarak her iki ülkeden iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi öngörülüyor.
İLK DURAK ASTANA
Başkan Erdoğan’ın Kazakistan temasları başkent Astana’dan başlayacak.
Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, ardından mevkidaşı ile Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık edecek.
Görüşmelerde, "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek ve iki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak.
BAŞKAN ERDOĞAN KAZAKİSTAN'A GİDECEK
AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teşkilat mensuplarına hitap etti.
Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tokayev’in davetine icabetle Kazakistan’a gideceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Astana’da inşallah ilk önce Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısını gerçekleştireceğiz. Ardından 15 Mayıs’ta Türk Devletleri Teşkilatımızın gayriresmi zirvesine iştirak etmek üzere Türkistan şehrine geçeceğiz" dedi.