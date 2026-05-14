Cunda’da atılan imzaların üzerinden 10 yıl geçti! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun evlilik yıldönümü: Albümün gizli sayfaları açıldı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin masalsı aşkı 10 yaşına bastı! Kobal'ın evlilik yıl dönümü şerefine paylaştığı ve bugüne kadar saklı kalan düğün fotoğrafları, takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuldu. ATV'de yayınlanan A.B.İ dizisiyle fırtınalar estiren İmirzalıoğlu ile Selena'yla hafızalara kazınan Kobal'ın aşk dolu pozları kısa sürede gündem oldu.

Takvimler 14 Mayıs 2016'yı gösterdiğinde, Cunda Adası tarihinin en görkemli ve romantik düğünlerinden birine ev sahipliği yapmıştı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, o gün "sonsuza kadar evet" demişlerdi.

Aradan geçen tam 10 yılda, bu büyük aşk Lalin (2020) ve Leyla (2022) adındaki iki dünya tatlısı kız çocuğuyla perçinlendi. Kızlarını gözlerden uzak, huzurla büyütmeyi tercih eden çift, Sinem Kobal'ın sosyal medya hesabında yaptığı aşk dolu paylaşımlarıyla da mutlu evliliklerini zaman zaman gözler önüne seriyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve 5,7 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımla herkesi düğün gününe geri götürdü. Evlilik yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulunan Kobal, düğün albümünden seçtiği ve daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış kareleri kalp emojisiyle paylaşarak aşklarını bir kez daha tescilledi.

Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan kareler, kısa sürede büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, her iki oyuncuyu da tebrik ederken İmirzalıoğlu ve Kobal'ın mutlu evliliği bir kez daha "Maşallah" dedirtti.

Sinem Kobal'ın kariyer yolculuğu "Dadı" dizisiyle başlayıp "Selena", "Küçük Sırlar" ve son olarak "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle devam ederken, özel hayatındaki mutluluğu hep "şans" olarak nitelendirdi. Ünlü oyuncu, katıldığı bir programda Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma ve aşk hikayesini büyüleyici sözlerle anlatmıştı.

"Aşk tarif edilemez bir şey bence, aklının fikrinin gitmesi hali" diyen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesinden şöyle bahsetmişti: "İkimiz de oyuncu olduğumuz için birkaç kez ödül töreni gibi etkinliklerde karşılaşmıştık. Ama ilk kez bir arkadaşımızın yılbaşı etkinliğinde sohbet ettik"

Kobal, "İlk görüşte aşk oldu mu?" sorusuna da şu yanıtı vermişti: "Kenan'ın bir aurası olduğu için ben bunu ilk etapta anlayamadım. Çünkü o dönem aşkı aradığım bir süreç değildi. Çok farkında değildim. Orada da Kenan'ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Ama Kenan ile aşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi"

Evlenme teklifiyle ilgili de bir detay paylaşan Sinem Kobal, "Kenan'ın 'sana aşık oldum' dediği bir gün vardı. O tarihten tam bir yıl sonra bana evlenme teklif etti" ifadelerini kullanmıştı.

Romantik bir çift olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, "Gerçekten hayatta ruh eşim dediğin kişiyi bulmak büyük bir şans. Sonrasında da geçinmeye gönlün olması lazım. İkimiz de o emeği vermeye gönüllüyüz" şeklinde konuşmuştu.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ne zaman evlendi?

Çift, 14 Mayıs 2016 tarihinde Cunda Adası'nda evlenmiştir.

Sinem Kobal'ın kaç çocuğu var?

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Lalin (2020) ve Leyla (2022) adında iki kız çocuğu vardır.

Kenan İmirzalıoğlu şu an hangi dizide oynuyor?

Kenan İmirzalıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan "A.B.İ" dizisinde Doğan karakterini canlandırmaktadır.

