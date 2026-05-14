ATV’nin yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul” sete çıkıyor: Kalabalık oyuncu kadrosu ilk kez buluştu

İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER Yakında sete çıkmaya hazırlanan dizinin oyuncuları, gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Ekibin enerjisi ve set uyumu şimdiden dikkat çekerken, sosyal medyada diziyle ilgili yorumlar da artmaya başladı. "Altı Üstü İstanbul", İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde yaşayan Emir'in hikayesini ekranlara taşıyacak.

GÜÇ PARA VE İHANETİN ORTASINDA ZORLU MÜCADELE Rahimcan Kapkap'ın hayat vereceği Emir karakteri, arkadaş grubuyla birlikte hayallerine ulaşmaya çalışırken güç, para ve ihanetin ortasında zorlu bir mücadelenin içine sürüklenecek. Dizide yolları kesişen gençlerin attıkları her adımın birbirlerinin kaderini değiştireceği vurgulanırken, hikaye boyunca dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve geri dönüşü olmayan kararların hayatları altüst ettiği bir dünya izleyiciyle buluşacak.