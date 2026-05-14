ATV’nin yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul” sete çıkıyor: Kalabalık oyuncu kadrosu ilk kez buluştu
ATV’nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı ve merakla beklenen “Altı Üstü İstanbul” dizisinin hazırlıkları hız kazandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle öne çıkan dizinin okuma provası gerçekleştirildi.
Hızlı Özet Göster
- atv, NTC Medya yapımı 'Altı Üstü İstanbul' dizisini yeni sezonda ekranlara getirecek.
- Müge Uğurlar'ın yönettiği dizinin senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız yazdı.
- Rahimcan Kapkap'ın başrol oynadığı dizi, İstanbul'un kenar mahallelerinde geçen genç bir grubun hikayesini anlatacak.
- Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum gibi oyuncuların yer aldığı dizide güç, para ve ihanet teması işlenecek.
- Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan 'Altı Üstü İstanbul' sürükleyici hikayesiyle atv'de yayınlanacak.
Yeni sezon için iddialı projelerini peş peşe duyurmaya devam eden atv, şimdi de "Altı Üstü İstanbul" dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
MERAKLA BEKLENEN PROJE
NTC Medya imzası taşıyan dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, merakla beklenen projenin okuma provası da gerçekleştirildi. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturacağı dizinin senaryosunu ise Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleme alıyor.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor.
İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER
Yakında sete çıkmaya hazırlanan dizinin oyuncuları, gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Ekibin enerjisi ve set uyumu şimdiden dikkat çekerken, sosyal medyada diziyle ilgili yorumlar da artmaya başladı. "Altı Üstü İstanbul", İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde yaşayan Emir'in hikayesini ekranlara taşıyacak.
GÜÇ PARA VE İHANETİN ORTASINDA ZORLU MÜCADELE
Rahimcan Kapkap'ın hayat vereceği Emir karakteri, arkadaş grubuyla birlikte hayallerine ulaşmaya çalışırken güç, para ve ihanetin ortasında zorlu bir mücadelenin içine sürüklenecek. Dizide yolları kesişen gençlerin attıkları her adımın birbirlerinin kaderini değiştireceği vurgulanırken, hikaye boyunca dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve geri dönüşü olmayan kararların hayatları altüst ettiği bir dünya izleyiciyle buluşacak.
İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Yapımın geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Berk Ali Çatal, Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz gibi isimler de bulunuyor. Sürükleyici hikâyesi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Altı Üstü İstanbul", yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.