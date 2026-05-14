Esra Albayrak’tan küresel sinemaya İstanbul Perspektifi çağrısı

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, İstanbul’da başlayan Dünya Dekolonizasyon Forumu’nda sinemada tek merkezli anlatılara karşı çok sesli ve çok merkezli bir yaklaşımın önemine dikkat çekti. Albayrak, “Beyaz adamın yüküne karşı, insanın yükünü kucaklayabildiğimiz bir çıkışın İstanbul'dan olmasını temenni ediyoruz,” dedi.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2026 , 17:52
İstanbul, sinema dünyasında dikkat çeken bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı ile Enstitü Sosyal iş birliğiyle hazırlanan "Dünya Dekolonizasyon Forumu", özel film gösterimleriyle tarihi Atlas Sineması'nda başladı.

Sömürgeciliğin sinema perdesindeki izlerinin masaya yatırıldığı etkinlikte, zihinlerin sömürgeden arındırılması ve küresel sinemaya İstanbul merkezli yeni bir bakış kazandırılması hedeflendi.

Foruma NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, dünyaca ünlü yönetmenler, yapımcılar ve sanat camiasının önde gelen isimleri katıldı.

ESRA ALBAYRAK: "HEDEFİMİZ İSTANBUL MERKEZLİ BİR PERSPEKTİF"

Dünya dekolonizasyon meselesini sinema üzerinden yeniden gündeme taşıyan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, etkinliğin küresel sinema sektörüne alternatif bir soluk getireceğini belirtti.

Albayrak, sömürgecilik meselesinin farklı yönleriyle ele alınmaya devam edeceğini vurgulayarak, sinemada tek merkezli anlatıların yerine çok sesli ve çok merkezli bir yaklaşımın güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Esra Albayrak, "Bugün itibarıyla tartışacak çok konumuz var. Sömürgecilik konusu farklı yönleriyle konuşulmaya ve tartışılmaya devam edecek. Biz buna 'İstanbul Perspektifi' diyoruz. Sinemada da umut ederim ki İstanbul perspektifiyle çok sesli ve çok merkezli bir yaklaşım hakim olur. Beyaz adamın yüküne karşı, insanın yükünü kucaklayabildiğimiz bir çıkışın İstanbul'dan olmasını temenni ediyoruz," ifadelerini kullandı.

SİNEMADA SÖMÜRGECİ ANLATILARA KARŞI YENİ ARAYIŞ

Forumda, sinemanın yalnızca bir sanat alanı değil, aynı zamanda hafıza, kimlik ve kültürel direniş zemini olduğu vurgulandı.

Sömürgeciliğe karşı küresel farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen program kapsamında, yönetmen Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde "Ekranı Sömürgecilikten Arındırmak" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan yapımcı Mehmet Bozdağ, yerli ve milli değerlerin sinemadaki taşıyıcı rolüne dikkat çekti.

Bozdağ, "Kültürümüzü doğru anlatmanın önemi büyük. Dünya çapında başarı yakalayan projeler ancak kendi medeniyet değerlerinden beslendiği sürece kalıcı olabilir," ifadelerini kullandı.

İranlı ünlü yönetmen Majid Majidi ise Türkiye ve İran'ın ortak kültürel mirasına işaret etti.

Majidi, "Türk ve İran kültürleri köklü ve güçlü bir mirasa sahip. Bu zenginliğin mutlaka korunması ve sinema aracılığıyla dünyaya doğru yansıtılması gerekiyor," sözleriyle kültürel direnişin önemini anlattı.

SANAT DÜNYASINDAN FORUMA DESTEK

Forum kapsamında hazırlanan film seçkisi, sömürgeciliğin farklı coğrafyalarda bıraktığı izleri sinema diliyle izleyiciye taşıdı.

Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinden Filistin'deki nekbeye, Kongo'daki sömürüden Avustralya'daki asimilasyon politikalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan filmler, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit, kültürel mirasın milletler için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Koçyiğit, "Bir millet her şeyini kaybedebilir; bir savaşta topraklarını kaybedebilir, insanlarını kaybedebilir ama kültürünü kaybederse işte o zaman yok olur," dedi.

Ünlü oyuncu Jessica May ise forumun dünyaya farklı bir pencereden bakma imkânı sunduğunu belirtti.

May, "Burada bulunmak benim için büyük bir onur. Bu etkinlik gerçekten çok önemli ve dünyaya farklı bakmamızı sağlayan değişik kapılar açıyor," ifadelerini kullandı.

Oyuncu Şafak Sezer de sömürgeciliğe karşı net bir mesaj verdi.

Sezer, "Sömürgecilik dünya üzerinde kalmaması gereken, modası geçmiş ve çok kötü bir şey," değerlendirmesinde bulundu.

ZİHİNLERİN ÖZGÜRLEŞMESİNDE SİNEMANIN GÜCÜ

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan da sinemanın kitleler üzerindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekti.

Armağan, sinemanın zihinlerin sömürgeden arındırılması sürecinde güçlü bir imkân sunduğunu belirtti.

İpek Coşkun Armağan, "Zihinlerimizi arındırmak ve sömürgeden kurtulmak için sinemanın çok büyük bir imkân olduğunu düşünüyoruz. Hollywood sinemasının baskısı altında olsak da bu durumu dönüştürebileceğimize inanıyoruz," dedi.

10 seçkin filmin izleyiciyle buluştuğu Dünya Forumu Film Günleri, tarihi Atlas Sineması'nda bu akşam saat 21.00'e kadar devam edecek.

