CANLI YAYIN
Geri

Kazakistan'da "Konsey" toplantısı! Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı. Yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "İnşallah Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kazakistan'da "Konsey" toplantısı! Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erdoğan, başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan, Kazakistan ziyaretinin ilk gününde çocuklar tarafından Dombra şarkısıyla karşılandı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Erdoğan ve Tokayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Kazakistan'da "Konsey" toplantısı! Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız-2

Kazakistan'da "Konsey" toplantısı! Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız-3

Görüşmenin ardından Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık etti.

Kazakistan'da "Konsey" toplantısı! Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız-4

TÜRK DÜNYASI YÜZYILI YAPACAĞIZ

Erdoğan toplantı kapsamında açıklamalarda bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebeti ile kardeş Kazak halkını tebrik ediyorum. 15 Mart'taki referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Türkiye-Kazakistan ilişkileri, geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor.

Kıymetli kardeşimle görüşmemizde, ticaretten enerjiye, savunma sanayi iş birliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere kadar pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkânların sağlanması noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi Türk Dünyası yüzyılı yapacağız."

CANLI | Başkan Erdoğan kritik toplantı ve anlaşmalar için Kazakistanda: Astanada imzalar atılacak

İstanbul nimet: İBB'ye 871 milyonluk borç yetkisi | Bataktaki iştiraklere itirazlara rağmen sermaye artırımı
SONRAKİ HABER

İBB'ye devasa borç yetkisi
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler