Kazakistan'da "Konsey" toplantısı! Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı. Yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "İnşallah Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Erdoğan, başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan ve Tokayev daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Görüşmenin ardından Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na başkanlık etti.
TÜRK DÜNYASI YÜZYILI YAPACAĞIZ
Erdoğan toplantı kapsamında açıklamalarda bulundu:
"Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebeti ile kardeş Kazak halkını tebrik ediyorum. 15 Mart'taki referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Türkiye-Kazakistan ilişkileri, geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor.
Kıymetli kardeşimle görüşmemizde, ticaretten enerjiye, savunma sanayi iş birliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere kadar pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkânların sağlanması noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi Türk Dünyası yüzyılı yapacağız."