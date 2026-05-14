Aziz İhsan Aktaş davasında 4 kişiye tahliye kararı: Duruşma 15 Haziran'a ertelendi

Aralarında Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Ahmet Özer'in de bulunduğu 7 belediye başkanı için rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından hapis cezaları öngörüldü.

Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla 234 yıla kadar hapis cezası istendi.

Örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan 280 yıla kadar hapsi talep edildi.

KARAR ALMA YETKİSİ AKTAŞ'IN Mütalaada, her ne kadar sanıklar alınan savunmalarında örgüt olmadıklarını, aile olduklarını, şirketler arasında ticari ve aile ilişkisinin bulunduğunu beyan etse de farklı kişilere ait birçok firma adına belediyelerle olan iş ve işlemleri sanık Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı, dosyaya konu eylemlerde tüm süreçlerde şirketler üzerinde karar alma yetkisinin Aktaş'ta olduğu ifade edildi.

Mütalaada, örgüt elebaşı tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın, kurduğu ihale sistemiyle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı, ihaleleri alan şirketleri, hukuki yaptırımlardan kaçırmak adına kardeşleri ve akrabaları üzerine kurduğu belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 CHP'li belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 31. duruşmasında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 104 SAYFALIK MÜTALAA İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı, hazırladığı 104 sayfalık esas hakkındaki mütalaasının özetini okudu.

Örgüt üyesi firma sahibi sanıkların Aktaş'ın talimatıyla hareket ettikleri birlikte değerlendirildiğinde, örgütün varlığının kabul edildiği aktarılan mütalaada, yapılan işlemlerin büyüklüğü dikkate alındığında Aziz İhsan Aktaş'ın firmalarla doğrudan irtibat kurmamak adına güvenebileceği insanlar olmaları nedeniyle kardeşleri ve akrabaları üzerine firma kurduğu ancak gerçekte firmaları kendisinin yönettiği kaydedildi.

Mütalaada, ihalelerde pazarlık usulüne davet aşamasında yer alan firmaların belediye görevlileri tarafından değil, Aktaş tarafından belirlendiği bilgisi verildi.

Suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu, tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın belediye başkanlığı döneminde belediyede örgüte ait firmaların ihaleler konusunda neredeyse tekelleştiği anlatılan mütalaada, ihalelerin örgüte ait firmalara verildiği, Akpolat'ın ihale, imar, ruhsat gibi belediye işlemleriyle elde ettiği haksız kazancı akrabaları ve arkadaşları üzerinden resmileştirmeye çalıştığına işaret edildi.

Aktaş'ın belediye başkanlarıyla yakın ilişki kurarak, maddi menfaat ve kurduğu, ihale sistemiyle belediyelerin ihaleleri örgüt bünyesindeki firmaların almasını sağladığı ifade edilen mütalaada, hak ediş dönemlerinde rüşvet olarak ödemelerin yapıldığı ve Aktaş'ın ihale alma yöntemi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğunun anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

CEZA İSTEMLERİ

Mütalaada, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 29 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 3 kez "rüşvet" ve 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi.

Tutuksuz sanık Baki Nugay'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 30 kez "ihaleye fesat karıştırma", 19 kez "özel belgede sahtecilik", 4 kez "resmi belgede sahtecilik", 7 kez "rüşvet", 3 kez "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 119 yıldan 328 yıla kadar hapsi mütalaada istendi.

Mütalaada, sanıklar Aktaş ve Nugay'ın soruşturma aşamasında yakalanarak tutuklandıktan sonra dosyaya konu örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.