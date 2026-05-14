Şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açmıştı: İsrail Savunma Bakanı Katz Yamal'ı hedef gösterdi

Filistinli sanatçılardan Yamal'a destek

Gazze kentinin batısında yer alan Şati Mülteci Kampı'nda, İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazı üzerine 18 yaşındaki Futbolcu Lamine Yamal için Filistin bayrağıyla mural çalışması yapıldı. Gazzeli sanatçılar, Barcelona takımının şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıyarak Filistin halkına destek mesajı veren Yamal'ı enkaz halindeki duvara çizerek İspanyol futbolcuyla dayanışma mesajı verdi

Lamine Yamal, 13 Temmuz 2007 doğumlu İspanyol profesyonel futbolcudur. İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona'da sağ kanat pozisyonunda forma giymekte ve aynı zamanda İspanya Millî Futbol Takımı'nın önemli oyuncuları arasında yer almaktadır. Barselona'nın Esplugues de Llobregat bölgesinde doğmuştur. Babası Mounir Nasraoui, Fas'ın Larache kentinden; annesi Sheila Ebana ise Ekvator Ginesi'nin Bata şehrindendir. Ailesi İspanya'ya göç etmiş ve Yamal, çok kültürlü bir çevrede yetişmiştir.