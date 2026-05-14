Şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açmıştı: İsrail Savunma Bakanı Katz Yamal'ı hedef gösterdi
Barcelona’nın şampiyonluk kutlamaları sırasında Lamine Yamal’ın Filistin bayrağı açması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz sosyal medyada Yamal'ı hedef gösterdi. Gazze'de soykırım yapan Katz, Yamal’ı “İsrail’e karşı nefret söylemini teşvik etmekle” suçlayarak Barcelona Kulübü’nden açıklama talep etti.
Hızlı Özet Göster
- Lamine Yamal, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açarak Filistinlilere destek verdi.
- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yamal'ın Filistin bayrağı taşımasını eleştirdi ve onu hedef gösterdi.
- Katz, Yamal'ın davranışının İsrail'e karşı nefreti kışkırttığını iddia etti.
- Katz, Barcelona Kulübü'ne bu tür kışkırtıcılığı desteklememeleri yönünde bir açıklama yapmaları çağrısında bulundu.
- Yamal, 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen kutlamada Filistin bayrağı taşımış ve taraftarlara formasıyla mesaj vermişti.
Dünyaca ünlü futbolcu Lamine Yamal, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açarak İsrail soykırımı altındaki Filistinlilere anlamlı bir destek vermişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yamal'ı hedef gösterdi.
KATZ HEDEF GÖSTERDİ
Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından İspanyolca yaptığı paylaşımda, Barcelona'nın genç yıldızı Yamal'ın Filistin bayrağı taşımasını eleştirdi.
İsrailli Bakan, Yamal'ın Filistin bayrağı taşıyarak "İsrail'e karşı nefreti kışkırttığını" iddia etti.
Katz ayrıca Barcelona Kulübüne çağrıda bulunarak, bu tür "kışkırtıcılığı desteklemenin kulüpte yeri olmadığı" yönünde açıklama yapılmasını beklediklerini ifade etti.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI
Barcelonalı 18 yaşındaki futbolcu Yamal, 11 Mayıs'ta takımının şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşımıştı. 18 yaşındaki futbolcunun üzerinde "Allah'a şükür Madridista değilim" yazılı formayı taraftarlara doğru salladığı da görüldü.
FİLİSTİNLİ SANATÇILARDAN DESTEK MESAJI
Gazze kentinin batısında yer alan Şati Mülteci Kampı'nda, İsrail saldırılarında yıkılan bir evin enkazı üzerine 18 yaşındaki Futbolcu Lamine Yamal için Filistin bayrağıyla mural çalışması yapıldı. Gazzeli sanatçılar, Barcelona takımının şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıyarak Filistin halkına destek mesajı veren Yamal'ı enkaz halindeki duvara çizerek İspanyol futbolcuyla dayanışma mesajı verdi
Lamine Yamal, 13 Temmuz 2007 doğumlu İspanyol profesyonel futbolcudur. İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona'da sağ kanat pozisyonunda forma giymekte ve aynı zamanda İspanya Millî Futbol Takımı'nın önemli oyuncuları arasında yer almaktadır. Barselona'nın Esplugues de Llobregat bölgesinde doğmuştur. Babası Mounir Nasraoui, Fas'ın Larache kentinden; annesi Sheila Ebana ise Ekvator Ginesi'nin Bata şehrindendir. Ailesi İspanya'ya göç etmiş ve Yamal, çok kültürlü bir çevrede yetişmiştir.