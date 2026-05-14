İsrail hapishanelerindeki işkenceler dünyayı ayağa kaldırdı: ABD'li akademisyenden çağrı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster New York Times'ın araştırması, İsraillilerin Filistinlilere yönelik cinsel şiddeti sistematik baskı aracı olarak kullandığını ortaya koydu.

Dr. Heidi Matthews, bu tür şiddetin Filistin'deki yasa dışı işgalin kurucu unsurlarından biri olduğunu belirtti.

İsrail asıllı avukat Sari Bashi, cinsel istismarın normalleştirildiğini ve gerçek olduğunu vurguladı.

NYT'nin haberi, ABD'nin İsrail'in uygulamalarında suç ortağı olduğunu da ortaya koydu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistinlilere yönelik cinsel şiddet iddialarını öncelikli dosya olarak değerlendirmeli.

York Üniversitesi Osgoode Hall Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Heidi Matthews, İsraillilerin Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel şiddet uygulamalarını ortaya koyan New York Times (NYT) gazetesinin araştırma haberine ilişkin, "Filistin'deki yasa dışı işgalin kurucu unsurlarından biri olarak cinsel şiddetin nasıl kullanıldığını açık biçimde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Şeria'da baskın düzenleyen İsrail askerleri, Fotoğraflar: Reuters İSRAİL'İN İSTİSMARLARI ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR NYT'nin, İsrail askerleri, hapishane görevlileri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik cinsel şiddeti yalnızca bireysel suçlar olarak değil sistematik baskı ve zorla yerinden etme aracı olarak kullandığına ilişkin bulguları ortaya koyan haberi tepki toplamaya devam ediyor. Araştırma haberinin yayımlanmasının ardından çok sayıda hukukçu, çeşitli platformlarda tepkilerini dile getirdi. İsrail asıllı ABD'li insan hakları avukatı ve İsrail İşkenceye Karşı Kamu Komitesi (PCATI) İcra Direktörü Sari Bashi, NYT gazetesine yaptığı açıklamada, Filistinli esirlere yönelik cinsel istismarı "bir gerçek" olarak nitelendirerek, bu durumun normalleştirildiğini belirtmişti.