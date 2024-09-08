Fener’de Osayi Samuel şoku!

Fenerbahçe'de Osayi Samuel şoku yaşanıyor. Antrenmanda Nijeryalı oyuncunun sakatlandığı öğrenildi. Osayi'nin arka adele sakatlığı geçirdiği ve antrenmanı yarıda bıraktığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun MR'a gireceği ve bu kez durumunun çok daha ciddi olduğu belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını 5 kez sırtına geçirirken 1 asistlik skor üretti. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Osayi, yönetimle yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürüyordu. Taraftarlar şu an için bir anlaşmaya varamadı.

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