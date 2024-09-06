Ruben Vezo baba oldu imzaya geldi

Arda Turan yönetiminde Süper Lig'deki ilk sezonuna çok iyi başlayan Eyüpspor'da transfer çalışmalarını tam gaz sürüyor. İstanbul ekibi Olympiakos'ta forma giyen Ruben Vezo ile anlaştı. 3 Eylül'de baba olan ve eşi Flavia Jardim ile ikiz bebeklerini kucağına alan Veza, 1 gün sonra sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için İstanbul'a geldi.

Başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren eski Galatasaraylı Leo Dubois ile de kısa sürede anlaşması bekleniyor.