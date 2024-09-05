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Galatsaray uzun süredir beklenen transferleri Avrupa'ya yetiştiremedi

Orta saha ve kanat transferi yapması beklenen Sarı-Kırmızılı takımda beklenen hamleler gelmedi. Taraftar da yaşanan hüsran sonrası sosyal medyadan yönetime tepki gösterdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Galatsaray uzun süredir beklenen transferleri Avrupa’ya yetiştiremedi

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Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'le transferde adından söz ettiren Galatasaray devamını getiremedi. Sarı-Kırmızılı takım UEFA'ya Avrupa Ligi için verilecek listelerin son gününde yoğun görüşmeler yapmasına rağmen listeye yeni bir ismi yetiştiremedi.

Orta saha için Filip Kostic, Weston McKennie, Adrien Rabıot ve Fabian Ruiz gibi isimleri gündemine alan Aslan, bu isimlerle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılığı sonrası kanat transferi için de özellikle Fluminense forması giyen Kolombiyalı futbolcu Jhon Arias için temaslar sıklaştırılsa da istenilen sonuç alınamadı.

1-2 HAMLE GELEBİLİR
Transferlerin yapılmamasının ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda yönetime yoğun tepki gösterdi. Öte yandan Avrupa'ya transferleri yetiştiremeyen Galatasaray yönetimin Süper Lig için 1-2 takviye daha yapmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında.

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