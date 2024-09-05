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Cengiz Ünder'e Krasnodar kancası

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki yıldız oyuncuya Rusya Ligi ekibi Krasnodar talip oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Cengiz Ünder’e Krasnodar kancası

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Bu sezon şans bulmakta zorlanan Cengiz Ünder ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rusya basınından Sports RU'nun haberine göre; Krasnodar'ın Cengiz Ünder'le ilgilendiği belirtildi.

Krasnodar'ın bu transfer için harekete geçtiği vurgulandı. Rus ekibinin, Cengiz Ünder transferi için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu kaydedildi. Bu teklifte 24 yaşındaki Aleksandr Chernikov'un da takas yoluyla önerildiği aktarıldı. Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 1 maça çıktı ve 12 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki milli futbolcunun, Sarı-Lacivertli takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri 14 milyon Euro. Yıldız oyuncuyu daha önce yine Rus ekiplerinden Spartak Moskova kadrosuna katmak için teklifte bulunmuştu.

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