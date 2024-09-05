Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine girdi!

Acun Ilıcalı, 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Ortaköy'de dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda çift, mekana gelin arabası gibi süslenmiş sürat teknesi ile geldi.

Nikah şahitliklerini Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Ayça Çağla'nın doğum günü için sürpriz bir parti düzenlemiş ve evlilik teklifi etmişti. Çiftin düğününe Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Ebru Gündeş, Demet Akalın, Ezgi Mola, Rıdvan Dilmen, Burak Yılmaz Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimler katıldı.