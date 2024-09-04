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Millilere moral ziyareti

A Milli Takım ile yemekte buluşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Başarı için el ele verelim”ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Millilere moral ziyareti

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu UEFA Uluslar Ligi maçları için kampı devam eden A Milli Takım ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek esnasında Montella ve futbolcularla sohbet de eden Hacıosmanoğlu, "Milli Takımımız çoğunluğu ülkemizi yurtdışında temsil eden milli oyunculardan oluşuyor. İnanmak başarının yarısıdır. Futbol sahada kazanılıyor. Bu sezon Türk futbolunda barış ve kardeşliği istiyoruz. Onun için çalışacağız. Başarı için el ele verelim. Sizlere daha iyi imkanlar sağlayacağız. Sizler de üzerinize düşeni yapacaksınız" dedi.

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