Millilere moral ziyareti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu UEFA Uluslar Ligi maçları için kampı devam eden A Milli Takım ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemek esnasında Montella ve futbolcularla sohbet de eden Hacıosmanoğlu, "Milli Takımımız çoğunluğu ülkemizi yurtdışında temsil eden milli oyunculardan oluşuyor. İnanmak başarının yarısıdır. Futbol sahada kazanılıyor. Bu sezon Türk futbolunda barış ve kardeşliği istiyoruz. Onun için çalışacağız. Başarı için el ele verelim. Sizlere daha iyi imkanlar sağlayacağız. Sizler de üzerinize düşeni yapacaksınız" dedi.

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