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Kocaelispor, Şanlıurfa'da oynanan maçta Amed'e 3-0 yenildi

TFF 1.Ligi'nde 4'üncü haftanın kapanış maçında Kocaelispor, Şanlıurfa'da oynanan maçta Amed'e 3-0 yenildi. 19'uncu dakikadan itibaren 9 kişiyle mücadele etmek zorunda kalan Yeşil- Siyahlılar rakipleri karşısında zor anlar yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024
Kocaelispor, Şanlıurfa’da oynanan maçta Amed’e 3-0 yenildi

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TFF 1.Ligi'nde 4'üncü haftanın kapanış maçında Kocaelispor, Şanlıurfa'da oynanan maçta Amed'e 3-0 yenildi. 19'uncu dakikadan itibaren 9 kişiyle mücadele etmek zorunda kalan Yeşil- Siyahlılar rakipleri karşısında zor anlar yaşadı.

4.dakikada Gökhan Değirmenci, 19'da Muharrem Cihan gördükleri kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Böylece rakibin eksik kalmasından yararlanan Amed 32'de Oktay Aydın, 63'te Traore ve 86'da yine Traore'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçtan sonra Kocaelispor ligde 9 puanla 3. sırada yer alırken Amed 5 puanla 10'uncu sıraya yerleşti.

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