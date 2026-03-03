Beşiktaş'ta İETT kazası: Trafik durdu

İETT otobüsü servis minibüsü ile çarpıştı

Beşiktaş'ta İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, caddedeki trafik akışı durdu.

İETT kazası (Görüntüler DHA'dan alınmıştır.)



EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ



Seyir halindeki İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.