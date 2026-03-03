CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta İETT kazası: Trafik durdu

İstanbul Beşiktaş'ta sabahın ilk saatlerinde İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, caddedeki trafik akışı durdu.

İETT otobüsü servis minibüsü ile çarpıştı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çırağan Caddesi'nde meydana geldi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Seyir halindeki İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde

Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolun kapanması nedeniyle trafik akışı durdu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

