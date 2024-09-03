Fırtına’ya kötü haber: Enis Destan’ın omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildi

Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, Eyüpspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Enis, maçın 88. dakikasında, Eyüpspor kalecisi Berke Özer ile girdiği ikili mücadele sonrasında omzunun üstüne düştü ve sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen Enis'in yerine yeni transfer Muhammed Cham oyuna girdi. Kolu askıya alınan Bordo Mavili futbolcu, maçtan sonra kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Trabzonspor, Enis ile ilgili açıklama yaptı. Bordo-Mavililer, golcü oyuncunun sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.